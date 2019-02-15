2019台北燈節週六開幕 「我愛佩佩豬」燈區提前亮相

2019-02-15 23:54

〔記者楊心慧／台北報導〕2019台北燈節明晚（16日）在台北西區盛大開幕，今年活動規模比以往大，活動範圍延伸到台北車站旁的「行旅廣場」，今晚超人氣英國卡通《粉紅豬小妹》在行旅廣場率先登場，燈區還設置旋轉木馬與小型摩天輪等遊樂設施，民眾可免費搭乘。

《粉紅豬小妹》今晚在行旅廣場的「我愛佩佩豬」燈區提前亮相，備受小朋友喜歡的節目主持人KIWI姐姐、《粉紅豬小妹》中的佩佩與弟弟喬治在現場唱唱跳跳，讓不少小朋友相當開心。

台北副市長鄧家基表示，豬年燈節的主角除了在西門主展演區的豬寶主題燈，也不能少了小朋友最愛的《粉紅豬小妹》，由於「我愛佩佩豬」燈區，在行旅廣場，希望也能吸引前往北車、機場捷運的旅客感受燈節的歡樂氣氛。

另外，燈區還設置了旋轉木馬及小型摩天輪等遊樂設施，民眾可免費搭乘，觀傳局長劉奕霆表示，希望大家都能夠看到2019台北燈節光彩炫目的一幕，期盼民眾能夠攜家帶眷賞燈，歡迎體驗摩天輪與旋轉木馬的設施，

佩佩與弟弟喬治將在本週日、19日晚上7點再度現身「我愛佩佩豬」燈區，將帶來驚喜小禮物，相關資訊可至台北燈節官網查詢。

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