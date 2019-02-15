正妹主人又裝死！黃金獵犬猛力「巴蕊」1秒破解

2019-02-15 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕不少主人最近喜歡倒地裝死，再偷偷相機錄下寵物的反應，這種行為也儼然成為飼主間的新風潮。近日一名正妹主人也對自己養的黃金獵犬玩起裝死遊戲，結果被聰明的狗狗大力一掌「巴蕊」，馬上破解。

IG專頁「tuckerbudzyn」分享了一段影片，影片中正妹主人進入室內時，突然倒地裝死，想觀察狗狗的反應，結果黃金獵犬先是咬來了一隻襪子，扔到主人頭上，疑試圖「薰醒」主人，見此招並不奏效後，則是用前肢狠抓主人的頭，立刻讓她痛到喊了出來。

隨後正妹主人又再度裝死，學乖的黃金獵犬這次則是直接一掌奮力打在她頭上，也讓她又是好氣，又是好笑的大叫「喔，你竟然直接揍我的臉！」「好吧...是我活該、我活該」。

對於人狗間的有趣互動影片，網友也紛紛留言表示「太可愛了」、「老套了啦，沒用了」、「聰明的大傢伙」、「誰叫妳還在玩這老招lol」、「我同事傳給我看了這影片，我現在笑到快死掉了」、「狗狗心想『又被我救活了一次』」。

在 Instagram 查看這則貼文 Tucker | The Golden Retriever（@tuckerbudzyn）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 29 日 上午 5:33 張貼

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