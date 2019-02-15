強化社會安全網 竹縣將新增3處社服中心

2019-02-15 17:34

［記者廖雪茹／新竹報導］配合中央推動強化社會安全網，新竹縣政府今年除將增設新埔區社會福利服務中心，也正積極爭取在新湖區、橫山區設置，希望整合資源提供多元化的支持服務，也作為預防性宣傳的據點。

縣府社會處長李國祿表示，行政院於2018年3月推動的社會安全網計畫，以警察分局區或15萬人等標準，設置社會福利服務中心（以下簡稱社服中心）；竹縣府申請前瞻基礎建設計畫經費，除將原設在婦幼館的家庭福利服務中心，整合為竹北區社福中心，去年也在竹東鎮中豐路租借民宅設置竹東區社福中心。

設在舊新埔鎮代表會2樓的新埔區社福中心已在修繕中，預計今年中可完工運作。目前，社會處正在爭取利用舊湖口分駐所和橫山鄉老人文康活動中心2樓，分別設置新湖區和橫山區的社福中心，希望2020年施設完成上路。

其中，舊湖口分駐所位於湖口鄉市區，人口稠密、交通便利，獲警察局支持，未來希望整合為社福中心、社區公托家園、及托育資源中心等多功能大樓。

李國祿表示，每處社福中心，配置督導1名及社工3名以上。根據中央政策，社福中心是將以個人為中心轉變成以家庭為中心，針對一般家庭、以及脆弱家庭、危機家庭（原稱高風險家庭），提供多元化的支持與服務，策略之一即是布建社服中心，整合社會救助與福利服務，透過社區宣傳及倡議，發揮預警機制。

社福中心將統整衛政、社政、警政及教育等跨單位，統一受理各類保護性事件通報，透過資訊整合、快速派案、公私協力分工等，來降低兒虐、家暴、性侵、自殺等情事發生，進一步強化校內外資源連結，協助弱勢族群就業、脫離貧窮。

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