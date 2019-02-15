02/15 各報重點新聞一覽

2019-02-15 06:09

自由時報

罷工7天落幕// 華航機師3年半不罷工

經歷七天、一百六十四個小時的華航機師罷工，勞資四次協商終於達成共識，罷工於昨天深夜畫下句點。罷工機師預計今天回到工作崗位正常出勤，但華航於罷工期間已取消二百一十四個航班，直接營業損失約五億、影響約三萬人行程，耗損的社會資源難以估算。

詳見罷工7天落幕// 華航機師3年半不罷工。

色法官免職 月退18萬變8.2萬

台北高等行政法院前法官陳鴻斌性騷擾女助理，原被判決免職，陳提起再審後獲改判為罰薪一年，引發社會譁然，監察院不滿輕判，也提起再審（俗稱「再再審」），職務法庭昨認定監察院有理，二度改判免職確定。雖然陳已退休，但免職後從司法官身分變更為司法事務官，銓敘部可追回部分退休金及退養金，陳每月退休所得也從十八萬元降為八萬二千元。

詳見色法官免職 月退18萬變8.2萬。

換腎新制上路 非親屬可交換

衛福部昨天宣布新制，開放非親屬的活體腎臟捐贈，明訂非親屬、但合適腎臟捐贈者，可「交換捐贈」移植，意同「腎換腎」。衛福部昨天發布「活體腎臟交換捐贈移植手術管理辦法」，非親屬間合適腎臟捐贈者，可在自主意願下，經器官移植醫學倫理委員會審查通過後，進行交換捐贈移植手術。

詳見換腎新制上路 非親屬可交換。

蘋果日報

華航160小時 罷工落幕 5協議禁秋後算帳 工會3年半不罷工

歷經7天對決、4場暗潮洶湧的談判協商，台灣史上首次的中華航空機師160小時大罷工，終於在昨情人節晚間落幕。機師工會提出的5大訴求，在雙方互有讓步下終於達成協議，華航同意不對工會秋後算帳，工會則允諾3年半內不再罷工，並於昨晚10時25分宣布結束罷工；華航表示，航班今起逐步恢復正常運作。

不畏威權的牧者 高俊明 90歲辭世

「那美好的仗，我已經打過了；該跑的路程，我已經跑盡了；當守的信仰，我已經持守了。」台灣基督長老教會牧師高俊明昨天下午5時25分在睡夢中辭世，享壽90歲。他帶領著長老教會走過白色恐怖和戒嚴時期，迎向民主的曙光，堅毅的態度不因曾受美麗島軍法大審入獄而改變，他這一生奉獻給台灣。

聯合報

華航機師逾160小時罷工落幕 今起航班逐漸恢復正常

國內民航史上首次機師罷工，華航勞資歷經四次勞資協商、卅二小時談判，終於在昨晚落幕，在雙方各有退讓下，最後達成五大共識，並在勞資簽署團體協約後，結束長達逾一六○小時的罷工，航班將逐漸恢復正常，但今天仍會取消十一航班。

兩岸論述、農產銷陸 蔡蘇接力嗆韓國瑜

高雄市長韓國瑜預計下個月登陸為高雄找商機，近日接連發表兩岸論述，更批判蔡總統「不知要把國家帶到哪裡去」。蔡英文總統及行政院長蘇貞昌這兩天接力，以農產品銷陸創新高的數據，反駁政府「貨出不去」說法；蔡英文昨更在臉書回應韓，強調「（兩岸）沒有指腹為婚這回事」，陸委會更呼籲各界拒絕大陸這個「恐怖情人」，蔡政府頓時上下聯手「抗韓」。

中國時報

華航罷工落幕！攻防160小時 達成5共識！禁秋後算帳 3年半內不罷工

華航機師罷工160小時落幕！勞資方歷經7天4度談判，對工會提出的5大訴求達成共識，華航除日前讓步的10條疲勞航線，昨再承諾2年內研議規畫只進用外國籍副機師、不對工會秋後算帳、不撤換管理高層但加強內部溝通、增加飛安獎金等事項；工會則簽署和平協議，即起停止罷工，並承諾3年半之內不再罷工。

選總統 吳敦義鬆口已準備了30年

2020是否競逐大位？國民黨主席吳敦義昨首度鬆口表示，參選總統大選，「我已經準備了30幾年」，都是為未來替國家做事，而做準備，如果最後未被黨內提名參選總統，吳敦義也釋出不一定續任黨主席，為黨籌募糧草。

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