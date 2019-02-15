換腎新制上路 非親屬可交換

2019-02-15

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部昨天宣布新制，開放非親屬的活體腎臟捐贈，明訂非親屬、但合適腎臟捐贈者，可「交換捐贈」移植，意同「腎換腎」。

衛福部昨天發布「活體腎臟交換捐贈移植手術管理辦法」，非親屬間合適腎臟捐贈者，可在自主意願下，經器官移植醫學倫理委員會審查通過後，進行交換捐贈移植手術。

待移植者 互相配對、交換捐贈

值得注意的是，受移植者須為捐贈者五親等以內的血親或配偶，當腎臟的待移植者未能覓得合適捐贈者時，得於二組以上待移植者的配偶及五親等之血親範圍內，進行組間之器官互相配對、交換及捐贈，並施行移植手術。

器官移植中以腎臟的需求最多，根據去年器官捐贈中心統計，我國等待腎臟移植人數高達七四六○人，但大體腎臟捐贈移植僅一八一例，親屬間活體腎臟捐贈移植一六三例，合計三四四例。

一腎換一腎 增加器官移植機會

衛福部人員指出，雖然活體腎臟捐贈移植比例已有逐年提高的趨勢，但仍有數千名等候移植者。衛福部醫事司司長石崇良說，一些需要換腎的病患家屬雖然願意捐贈、但配對不成功，新制度上路後，就像是「一腎換一腎」，能避免器官買賣疑慮，增加活體器官移植的機會，可以改善腎臟病患的生活品質跟壽命。

根據新制度的流程，醫院在做活腎交換移植手術前，應提報各自待移植醫院內醫學倫理委員會做第一次審查，並於器官捐贈移植登錄系統完成登錄作業。

接下來經配對成功後，由雙方或多家醫院進行交叉評估，符合捐贈及待移植者，由做手術的醫院醫學倫理委員會進行第二次審查。經兩次醫學倫理委員會審查通過後，由衛福部成立的審查委員會做最終審查。

兩次醫倫會審查後 衛福部拍板

最後，手術施行時間須由雙方或多家醫院共同訂定並同時執行，病患在手術前都能以書面撤回同意。

林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海說，我國末期腎臟病患多，長期以來都有器官不足的問題，衛福部這項做法絕對是善意的，可以提高換腎成功的比例，不過這項做法最重要的是互信、溝通。

顏宗海解釋，兩個腎臟的狀況不可能一樣，可能一個較好、一個較差，但配對成功了，要如何讓兩個家庭和病患都能接受？這就要考驗醫院、醫師等人的溝通協調，以及雙方的互信基礎。

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