淘汰二行程機車補助末年 台中納入20年四行程汰換補助

2019-02-14 22:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年是淘汰二行程機車補助最後一年，台中市首創全國正式將車齡滿21年的四行程機車納入汰舊補助，今天宣佈換購電動機車及六期機車，最高分別可補助近3萬6000及6000元，另外二行程機車汰換補助也持續推動，同樣也新增換購六期機車補助，最高有1萬2600元，提供多元選擇。

台中市機車輛數有280萬輛，全國第3多，目前二行程機車剩下9萬餘輛，一、二期的四行程機車有20萬輛，環保局指該老舊的四行程機車污染排放，比起目前最新的六期機車，HC（碳氫化合物）濃度為9倍、CO濃度為2倍，車齡老舊，檢驗不合格率上升，因此逐年淘汰有助減少空污，今年首度推出車齡滿21年（86年12月31日前出廠）的老舊四行程機車換購電動機車或六期機車補助。

環保局長吳志超表示，台中市一、二期四行程機車換購電動機車可補助1萬5200元至3萬5800元，換購六期機車補助3000元至6000元；另外二行程機車汰換電動機車可補助2萬1200元至4萬1800元，同樣也新增換購六期機車補5000元至1萬2000元方案，和平區民眾享有與中低收入戶相同的高額補助。

環保局強調，今年是淘汰二行程機車補助末年，台中市編列1.4億加上環保署補助4800萬共近1.9億元，明年來將針對二行程機車加強路檢和定檢通知，提醒車主把握換購補助機會，目前二行程車機車路檢不合格率達3、4成，違規會開罰1500元。

除了政府汰舊補助，機車大廠光陽、三陽、山葉等也祭出加碼補助，三陽副總李定坤說，限定車款有一萬多元優惠，以二行程機車汰舊換購方案，加上政府和車廠補助就能以3萬多元買到限定款六期機車。

台中市今天發表老舊機車汰舊補助方案，環保署副署長沈志修也來共襄盛舉，台強調全台目前有72萬輛二行程機車，台中市目前只剩9萬輛，成效卓著；副市長陳子敬也說，台中市補助老舊車輛汰換估計可汰除二行程機車、老舊四行程機車3萬5千輛，及新增電動機車1萬4000輛，削減量每年PM10達14公噸、PM2.5達11.2公噸，減碳量達到每年1萬2101公噸，等同於種植67萬棵樹，換購機車經濟效益達到10億以上產值。

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