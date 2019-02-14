連續8年 長城國際同濟會招待弱勢學童新學期買文具

2019-02-14 13:05

〔記者詹士弘／雲林報導〕連續8年，長城國際同濟會於學校新學期開學之際，招待弱勢學童購買文具，今天有來自斗六、斗南、莿桐、古坑等縣內185名弱勢家庭學童，前往雲院書城挑選文具、書籍；長城國際會會長莊志偉表示，同濟會只是拋磚引玉，祝福這些孩子有無限的未來。

工欲善其事，必先利其器，開學前家長都會帶著小朋友購買新文具，但有群學童因家境清寒，很難盡情的購買新文具，長城同濟會、立委劉建國雲院書城等發起「與國家未來主人翁逛書店」活動，希望滿足弱勢學童買文具需求。

莊志偉表示，來自斗六、斗南、莿桐、古坑、林內19所學校及雲林社會關懷協會共185名學童，在老師及家長陪伴下，前往雲院書城挑選文具、書籍，同濟會送給每名學童500禮券，雲院書城回饋學童，文具打8折，每人在折扣後可買到價值600元的文具及圖書。

小朋友一次可以買到600元的文具，個個興奮不已，有些還秀出自己的「戰利品」，對精心選擇後的筆、書、文具都滿意的不得了，帶著滿滿的笑回學校。

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