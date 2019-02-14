中台灣元宵燈會16日登場 民眾今趁晴朗搶先拍

2019-02-14 11:31

〔記者張菁雅／台中報導〕中台灣元宵燈會16日至24日在台中市文心森林公園展開，主燈及各花燈均已架設完成，不少民眾今日趁著天氣好，搶先前往拍照。除了主燈「御天飛行豬」，石虎家族主題燈也是熱門拍照目標，民眾表示，現在人潮較少，可以盡情拍照，燈會期間還會再來賞燈。

今年中台灣元宵燈會以「福滿迎豬」為主題，主燈「御天飛行豬」高12公尺，以飛行員為造型，象徵無懼挑戰、向前翱翔。另配合台中花博，特別規劃12座石虎家族主題燈；台中市政府觀旅局也結合「台中意象」，設計15座台中特色花燈、5座大型充氣發光創意主題燈等。

元宵燈會後天正式登場，燈區準備就緒，主燈及各式花燈已經架設完成，不僅到文心森林公園散步的民眾邊逛邊拍，從高雄到台中出差的葉小姐特別抽空前往拍照，要分享給無法來賞燈的朋友，還有幼兒園老師帶著小朋友輪流和石虎花燈合照。有民眾說，早晚各拍過一次，晚上更漂亮。

中台灣元宵燈會每年均吸引數百萬人次參觀，觀旅局表示，為避免燈會期間燈區周邊道路塞車或違停情形，請民眾多利用大眾運輸工具，外縣市遊客可搭乘火車至台中火車站，再轉搭公車前往會場。開車共乘的民眾，文心森林公園周邊的「文心森林公園停車場」及「廣兼停95停車場」有較多停車格位，也請多加利用。

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