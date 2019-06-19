韓突襲拜會後 王：郭也要見我

2019-06-19

〔記者陳昀、王榮祥、謝武雄／綜合報導〕高雄市長韓國瑜前天突襲拜會前立法院長、國民黨立委王金平，兩人見面不到十分鐘就結束；同在競逐黨內總統初選的鴻海董事長郭台銘得知後，前晚、昨早兩度透過幕僚聯繫，表示這兩天也要會見王，王昨天受訪時證實此事，但雙方時間尚未敲定。

郭台銘昨天在桃園宴請地方人士受訪時表示，他與王前院長雖然碰面次數很少，但一直保持溝通管道，彼此都會接聽對方電話，如果要見面，也會事先約定會談主題。

郭：會事先約定會談主題

郭台銘語重心長地表示，王金平是國民黨的資產，是國民黨勝選非常重要的關鍵，國民黨需要王金平。郭台銘另外也以「兄弟登山、各自努力」詮釋與高雄市長韓國瑜的關係，希望國民黨能團結、獲得勝選。

王金平表示，郭台銘看到韓國瑜到立院拜會，就交代幕僚聯繫說自己也要過來，前晚、昨早兩度要求這兩天見面，「我說好」，但時間、主題還在談，最後時間也還沒確定。

王金平幕僚表示，王、郭預計在下週二的「國政願景電視發表會」前見面，兩人若能聚焦在國政議題，也會是不錯的安排，會面也將全程公開。

對於韓國瑜前天突襲，兩人見面不到十分鐘就結束，王金平表示，本來就應該先約，否則前天突然來這麼多媒體怎麼談？對於會不會再安排「王韓會」，王金平說，不會主動約韓，但如果韓要來他會接受，任何初選參選人要來，他也都接受，像今天就跟前台北縣長周錫瑋約好，要在新竹關西的農場合體直播。

韓：和王聊得很愉快

韓國瑜昨解釋，前天是黨團建議他北上拜訪立委，幫忙高雄市補助款、高雄市防治登革熱疫情等，但到了立法院後，才想說一定要拜訪王院長，很不好意思事先沒通知，但他認為兩人聊得很愉快。

對於郭台銘也有意拜訪王金平一事，韓國瑜表示：「好啊！當然好。」他形容王金平是笑面佛，每天都笑臉迎人，像彌勒佛一樣。

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