郭：台灣不需要「中奸媒體」

2019-06-16

〔記者王善嬿、吳俊鋒、王捷／綜合報導〕投入國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘昨天表示，他不會參加六月二十三日凱達格蘭大道「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，以免喧賓奪主，但支持拒絕媒體操控民主的遊行理念，台灣的民主自由不需要「中奸媒體」。

支持拒絕媒體操控民主遊行

時代力量立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢等人，將於六月二十三日在凱達格蘭大道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，廣邀各政黨有意角逐明年總統大選的參選人。郭台銘說，目前沒收到六二三遊行的邀請，不過他已經確認過當日有既定行程，沒辦法出席。

郭台銘昨到嘉義縣參加吳鳳科技大學畢業典禮受訪時說，他不贊成媒體操縱民主，但國內有個「中奸媒體」，對民主國家的選舉著墨之深、用心良苦，讓人質疑其背後動機是為了國家利益、人民利益還是個人利益？

郭台銘呼籲，「中奸媒體」的新聞工作者要謹守分際，因為寫出來的字、說出來的話，未來都會被歷史檢驗，如果覺得不符合你的良心，應該要提早離開這種媒體，台灣還有很好的媒體，因為很多報社老闆幾乎都不干涉新聞自由，只有這家媒體自己帶著兵打仗，台灣的民主自由不需要這種媒體。

郭台銘昨也到台南參加崑山科大畢業典禮，他自曝小時候寫作文的願望就是「當總統」，現在要實現夢想，帶領台灣拚經濟，許年輕人一個未來。

自曝小時候願望就是當總統

畢業典禮後，郭台銘與廠商進行專題演講，他強調，就經營管理而言，台灣已是破產的公司，但沒有人講真話，參選總統，就是希望帶領國家朝正確的方向發展，並推動新的十大建設，造福下一代。

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