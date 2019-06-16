黃光芹爆「不愛高雄」 韓嗆告

2019-06-16

〔記者方志賢、葛祐豪／高雄報導〕資深媒體人黃光芹昨爆料高雄市長韓國瑜不愛高雄，一開始根本不想選高雄市長，跑去台北登記參選市長，還稱韓國瑜今年二月就想選總統。韓國瑜昨天上午受訪時反批黃光芹的講法太扭曲了，強調人應該有正能量，「不要看每件事都是負能量」。韓昨午進一步發表聲明，對黃光芹相關言論，保留法律追訴權，持續蒐證，準備提告。

黃諷：第一篇就告 太沉不住氣了

黃光芹則在臉書回說，才第一篇就要告，「你也太沉不住氣了！等我寫完，要告一起告」。黃並嗆韓，真愛高雄，何須落跑，「高雄市民沒告你，你就該偷笑了！」

黃光芹前天在臉書張貼《你所不知道的韓國瑜》系列一，指二○一八年三月三日，國民黨主席吳敦義勸韓國瑜選高雄市長，也找前高雄縣長楊秋興去，但韓百般不願意。

黃光芹指出，韓不想選，反而四度勸楊秋興選，但楊直言「我都輸了兩次，沒有本錢選」。楊還說，韓先拿二千萬元籌備款，只要拿七十萬票，一票三十元補助款，二千萬的本就可以拿回。沒想到韓拿了八十九萬票，多賺了六百多萬入袋！

對此，楊秋興受訪時表示，黃光芹的爆料「不違背事實」、「與我有關的部分是事實」，他不知道韓國瑜要告什麼？

韓國瑜受訪則說，他的確曾經與楊秋興討論參選事宜，因為楊了解地方生態，但所謂選舉經費討論，根本子虛烏有。

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