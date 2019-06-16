王：為中華民國再度翻轉努力

2019-06-16

〔記者吳俊鋒、劉曉欣／綜合報導〕前立法院長王金平昨趕場參加四所大學的畢業典禮；對明年總統大選是否參選到底，王金平表示，目前就是勤走基層，累積各方面的資源，未來還是要幫助國民黨來翻轉台灣，翻轉中華民國，「為中華民國再度翻轉來做努力」，重新贏回執政權。

王金平昨在台南陸續參加遠東科大、崑山科大、嘉南藥理大學的畢業典禮，期勉學子們要懂得解決問題，培養跨領域的專業技能，並勤練多國語言，才能為自己創造更好的機會。

王金平也鼓勵學子們要努力找工作，讓自己成家立業，職場上勇於接受磨練，將挑戰所得的經驗，化為未來更進步的動力。

針對韓國瑜一再造勢，有藍營立委認為這樣會有反效果，王金平卻認為，人越多越好，這些都變成國民黨的資產，是未來動員的基礎。

對於國民黨初選期間，黨內互打激烈，王金平受訪時坦言自己很憂心，因此有人一直認為應該停辦初選。至於未來黨內整合，王金平說，這是黨主席、黨中央的權責，「我沒有立場」。

王金平昨天下午也出席彰師大畢業典禮，他一踏進彰師大，就有人對他喊：「總統好！」對於他可能脫黨參選的傳聞，王一口回說：「沒有吧！」強調是誤傳。

對於香港「反送中」抗議活動引發全世界關注，王金平認為，目前逃犯條例暫緩是對的，港府與港民應該要多做溝通。

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