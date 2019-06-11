不知「反送中」 被罵翻 韓：龍舟鼓聲 讓我頭昏

2019-06-11

〔記者方志賢、葛祐豪／高雄報導〕香港「反送中」遊行前天有百萬港人上街，高雄市長韓國瑜前天受訪竟答「不清楚、不知道」，引發外界譁然；韓昨改口表示，前天第一次划龍舟還擊鼓，「聽那個鼓聲頭都暈的，記者突然問我，我說要了解一下，因為頭很昏，那個時候的狀態是這樣。」

對於韓的改口，時代力量高雄市議員黃捷批「踏進中聯辦的總統候選人不敢表明立場」；民進黨高雄市議員高閔琳揶揄韓︰「只知道讓香港特首及中聯辦主任摸頭，當然不知一○三萬人上街的『小事』。」

先發「三個決心」聲明 再提三立場

韓國瑜昨受訪表示，對於香港反送中，他昨天中午已發表聲明，認為絕大多數台灣民眾都認為香港的一國兩制，不適用於台灣，並表達「捍衛中華民國」、「捍衛台灣民主制度」、「捍衛台灣生活方式」的三個決心不容懷疑。

韓國瑜說，反送中已經這麼多人上街頭，身為台灣人，希望香港政府與香港朋友能找到一條路、理性對話。他強調，全世界都很關心香港，而站在台灣立場，他是政治人物，立場很清楚，就是希望香港能很平順，最終能找出理性的路出來，讓香港恢復和諧及繁榮。

韓國瑜最後又重申三項立場，包括「台灣人要捍衛中華民國」、「要保護台澎金馬的民主」及「捍衛我們的生活方式」。

黃捷轟韓 進過中聯辦不敢表明立場

針對韓國瑜的改口，市議員黃捷表示，韓是踏進過中聯辦、不斷向中國示好的總統候選人，三月廿四日國台辦發表聲明，表示韓進香港與澳門中聯辦，見證了一國兩制的成功，當時韓儼然變成中共代言人。對於「反送中」遊行如此重大的兩岸事件，韓竟然可以說「不清楚、不知道」？事隔一天發布的聲明似是而非、不敢表明立場，就想唬弄過去，不禁讓人懷疑一方面對中國輸誠，一方面又欺騙台灣人。

市議員高閔琳則揶揄，香港反送中一○三萬人上街頭「這等小事」，韓當然「不知道、不曉得」；因為韓只知道鞠躬哈腰，讓香港特首林鄭月娥、中聯辦主任王志民摸頭，瞧他當初會見兩人正襟危坐的照片，在議會備詢都沒坐這麼直。

民進黨議員陳致中也批評，他可以想像，韓非常擔心如果聲援反送中，會觸怒才登門拜訪過、稱兄道弟的中聯辦。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法