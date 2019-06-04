郭：總統用台商回流金額麻痺大眾

2019-06-04

〔記者陳柔蓁、李立法、邱芷柔／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘昨天指美中貿易戰升級，蔡總統還在用台商回流金額麻痺大眾，他呼籲總統即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議；前新北市長朱立倫則要求蔡政府別再耽誤時間，儘快幫忙廠商解決缺地、缺水電等問題。

郭台銘召開記者會指出，過去僅是中國大陸和台灣之間的對峙，現在變成美中兩國角力的場所，台灣在這個對抗中，站在關鍵位置，未來美中如果走向實質的衝突，世界上第十七個「修昔底德陷阱」已經出現，即過去大國對抗史上共出現十六次，其中十二次導致戰爭，美中貿易戰不但沒結束，還擴大成科技、糧食供應戰的實體戰爭，這也重新定義台海危機。

郭台銘說，蔡總統現在是盲目的樂觀：「我不知道她是好傻好天真，還是好壞好故意？經濟情勢誰最清楚，外資的動向就說明了一切，我最近看到五月份外資瘋狂撤出台灣，台幣大貶，股匯雙創，但這還不是最糟的，如果政府不密切理解美中兩大強權在此關鍵時刻所採取的行動背後的意義，台灣只能任由自生自滅。」

郭台銘說，美中為了追求最大利益，都將台灣視為必爭之地，台灣在美中貿易戰裡，不要偏向任何一方：「中華民國要有自己的位置」，呼籲台灣對中國、美國要採取「等距外交」，蔡英文總統現在偏美懼中，將來台灣會有危機。郭台銘呼籲，台灣應在自身的戰略位置，發揮供應鏈優勢。

朱也籲政府速解決缺地、缺水電

前新北市長朱立倫昨天到屏東拜訪臘肉加工業者、觀光烘焙廠、豬腳業者。朱立倫表示，美中貿易戰對台灣是危機也是轉機，他呼籲民進黨政府別再耽誤時間，設法吸引台商回流讓更多企業轉進台灣，儘快解決廠商投資所面臨的土地、缺工及水電等問題。

朱立倫並重提他的「經貿外交」主張，認為「凱子外交」及「烽火外交」的時代已經過去，未來台灣發展外交政策應以經貿為主軸，透過做生意及經貿關係來拓展國際空間。

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