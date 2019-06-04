回擊郭台銘 蔡：不說大話 不用威脅恐懼動員

2019-06-04

〔記者蘇永耀、王孟倫／台北報導〕角逐國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘昨批評蔡英文總統未能正視美中貿易大戰對台灣的衝擊；蔡英文透過臉書回應，要帶領國家因應變局，她不說大話，也不用威脅恐懼動員，審慎評估，完善因應。

對於郭台銘指「蔡總統現在是盲目的樂觀」、「不要還在用台商回流的金額麻痺大眾，請即刻以國安等級召開安全及經濟國是會議」等，蔡英文透過臉書回應，在美中經貿衝突這種特殊的時刻，產業實力遠比單純的貿易協定來得重要，要帶領國家因應變局，必須要居安思危、有備無患，長期佈局也比臨時抱佛腳來得重要。

蔡英文認為，台灣能在美中貿易戰下，維持相對穩健的總體經濟表現，原因只有一個，就是政府預先判斷、做好準備。

她強調，郭董事長可能沒注意到，其實從去年起，她已經召集多次「對外經貿戰略會談」，甚至召開「國家安全會議」，根據美中經貿衝突不同階段的發展，嚴謹推估產業、經濟可能受到的衝擊，也採取了「政策引導及單一窗口」、「強化國際鏈結」等應對方案；清楚而有決心的整體產業政策，是台商回流踴躍、外資加碼投資的關鍵因素。

面對全球經濟情勢挑戰，蔡英文說，她不說大話，也不用威脅恐懼動員。審慎評估，完善因應，我們每一天都用最完善的準備面對挑戰。文末還強調「有準備就不必驚慌」、「歡迎郭董事長一起努力」。

另外，金管會主委顧立雄昨天出席「二○一九國際財務報導準則研討會」，會後受訪表示，郭先生日前說兩個月或三個月後，就會發生比二○○八年金融海嘯更大的衝擊，除非有足夠數據支撐，不然這就是一個「誇大言論」。顧也認為「應密切關注，但毋須恐慌」。

顧立雄並強調，郭因為現在正在進行國民黨黨內總統初選，郭的言論應該放在「政治版」，而不是「財經版」。

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