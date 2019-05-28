台商產能回流 Q1伺服器暴增350％

2019-05-28

電腦電子、光學產品成長擴大到18％

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部昨公布統計分析，美中貿易戰台商回流效益明顯，電腦電子及光學製品因產品移回國內生產，去年第四季產值年增九．一％、今年第一季年增擴大到十八％，其中以伺服器連兩季產值年增二六○％及三五○％最明顯。

數據機成長達269％

以產品類別分析，伺服器自去年十月起國內產值明顯擴增，去年第四季及今年第一季產值分別年增二六○％及三五○％；網通產品為美國對中國課稅清單主要產品之一，轉單效應也逐漸顯露，今年第一季年增二十一．五％，是二○一一年第一季以來最大增幅，其中網路連接器、無線通訊設備、光纖傳輸裝置等都有雙位數成長，分別為四十九．五％、三十六．三％、三十四．八％，數據機成長更達到三位數、年增二六九％。

行動裝置鏡頭因台灣業者具技術優勢，在手機高畫素、大光圈及數量增多趨勢下，今年第一季產值年增二十二．一％；平面顯示器檢測設備及零件因近年來中國面板新廠裝機需求暢旺，我國設備廠營運升溫，今年第一季產值年增一．七倍。

筆記型電腦方面，受到部分業者擴增國內產線，加上電競與商用筆電需求續增，今年第一季產值年增二十一．七％；隨身碟則因儲存設備需求擴增、儲存容量持續擴大等功能愈加強化，今年第一季產值年增二十二．二％。

在工業電腦部分，由於工業自動化及機器人產業需求成長、物聯網應用持續增溫，激勵北美及新興市場接單活絡，帶動產值連續兩季年增一成五左右；但國內手機因過去幾年受到國際激烈競爭影響，產值大幅滑落，近兩季均年減九十％，已連續七年負成長。

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