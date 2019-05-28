滿足台商用地 4年擬釋2246公頃

2019-05-28

〔記者黃佩君／台北報導〕台商回流今年上看六千億元，為解決投資用地問題，經濟部已盤點到二○二二年方案，從今年開始可逐步釋出二二四六公頃土地，明、後年釋出最多，包括前瞻在地園區完成開發共五百多公頃，且台糖可釋出的二七八公頃目前也納入勘查範圍。

根據規劃，今年在公有土地優惠釋出部分，交通部有蘇澳、台中、安平、高雄等釋地可達九十七公頃，地方政府釋出仁武、豐洲、五華等有一○五公頃多，共計二○三公頃。

明年由前瞻補助地方整修的「前瞻在地園區」大量啟用，包括北部的北五堵、八德大安、大園紡織、新屋頭洲、變更楊梅電信專用區，中部有大里夏田及神岡擴大、雲林溝子埧等，就達五五○公頃，加上政府釋出的后里圳寮及公告閒置土地等二一五公頃等，整體可達八六七公頃。

二○二一、二○二二年經濟部所屬中部地方園區也將大量釋出用地，包括彰濱崙尾、鹿港區、雲科工新興區及地方所屬之嘉義馬稠後、七股、二林精密機械，兩年將分別釋出九五三、二二二公頃。

經濟部強調，台商回流投資「絕不缺地」，但因部分廠商會考慮產業鏈群聚效應，加上位置較偏遠工業區可能遭遇招工困難，目前也同步盤點台糖所提供的中部、高雄、台南等地共二七八公頃土地，預計優先開發一百多公頃。

除了釋地外，同時擴展工業區更新立體化方案，從原本都市型工業區推廣到非都工業區，讓因產業群聚一地難求的北、桃工業區，能夠透過更新及提高容積容納大廠擴產。

方案規定，基準容積在二四○％以下者，若符合條件可放寬容積到法定之一．二倍，再輔以現行容積移轉機制可提升至一．五倍，相當容積率最高可達三六○％；但須符合新增投資、向地方繳納回饋金或回饋空間等規定。

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