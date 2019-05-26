李大維晤波頓 學者促台美國安對話制度化

2019-05-26

程建人：美對中國施壓

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部昨宣布北美事務協調委員會已正名為「台灣美國事務委員會」，我國安會秘書長李大維並與美國國家安全顧問波頓會面。對此，前外交部長、前駐美代表程建人昨受訪時說，過去台美高層會面多半不公開，現在卻能主動證實，當然是台美關係的實質提升，但美方此做法主要仍是考慮自身利益，未來台美間若希望有更進一步發展，仍須看美方態度。

程建人表示，此事不受限於雙邊關係，更是美中台三邊關係，以及國際局勢發展的結果，在中國逐漸崛起的情況下，美方近年逐步將中國視為挑戰威脅，此舉可能是要對中國施壓。程建人也強調，台灣未來在各方面都要更謹慎客觀的評估，才能選擇真正對台灣有利的事務。

林文程：朝準官方邁進

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程受訪時說，北美事務協調委員會成立是美中建交時，由美國片面決定的名稱，從委員會的名稱看，與台灣毫無關聯，他認為當時美方要強調的，即是台美間沒有直接官方往來。

林文程指出，北協的正名，顯示美方對台灣的支持力道越來越強，也是台美關係朝正向發展、準官方關係邁進的表徵。

林文程表示，我國安會秘書長李大維與美國國家安全顧問波頓的會面，若能藉此機會建立制度化、定期交流的對話機制，對台美安全議題上的合作必定有正向效果。

黃介正：實質關係深化

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正認為，過去雖也有台美高層國安官員會晤的情況，但美方多半希望保密，此次主動揭露，可說是台美實質關係更上層樓。

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