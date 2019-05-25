韓流退燒？ 王金平：冷眼旁觀就好

2019-05-25

〔記者陳昀／台北報導〕表態參選總統的前立法院長王金平昨天證實，高雄市長韓國瑜近期曾與他「接觸」，但王強調，雙方沒談選舉、沒聊鴻海董事長郭台銘，也無需對外界報告。記者問王，韓國瑜當立委時印象最深的是什麼？王金平表示，不知道、忘記了；記者追問，是因為太少看到他嗎？王金平回說，對。

證實韓上週曾來訪

郭台銘最近喊出新口號「『蔡（菜）』不好吃，換『郭（鍋）』來煮」，王金平昨晚在臉書「台灣公道伯」發文寫道，有人說菜煮不好要換鍋子煮，但他認為換鍋用處不大，應該要換人煮，擁有最豐富從政經驗、資歷最完整，且能夠調和鼎鼐、化解衝突的人，才是台灣最需要的總舖師，他有自信端給國人讓社會安定、兩岸和平、台灣進步的台灣大補帖。

外傳韓國瑜上週曾到王金平高雄路竹家中拜會，王金平昨在立法院受訪時證實此事，但強調兩人沒談選舉、沒聊郭台銘，也不需要向外界報告聊了什麼。被問到有沒有感受到「韓流」退燒，王金平先是笑說，看大家怎麼感覺，他不知道；又被追問後回應，這方面還是冷眼旁觀就好。

對於韓國瑜承認自己當立委時確實花天酒地，王金平說，確實有這類狀況。記者問王，對韓國瑜當立委時印象最深的是？王金平回說，不知道、忘記了。記者追問，是因為太少看到他嗎？王金平回應，對。

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