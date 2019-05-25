韓國瑜稱有「打韓小組」 尹立：模糊施政無力

2019-05-25

〔記者洪臣宏、黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天在議會答詢時說，有位前高市府退休高官遙控市府內「打韓小組」，每星期在旗山開會，目的就是要打趴市府團隊；韓沒指名道姓，只說「內行人都猜得到」。被影射的前高市文化局長尹立表示，現在攻擊韓國瑜的都是藍軍自家人，請韓不要模糊施政無力的焦點。

韓指藏在市府內 想讓新團隊出糗

國民黨高市議員邱于軒昨天質詢時質疑文化局「黑幕重重」，並指文化局小編竟然歌頌花媽，詆毀市政府。

韓國瑜答詢時表示，「打韓小組」結合某些議員，要把市府新團隊打趴在地，他們想檢查市府團隊一言一行，包括公文、講話、市政會議，讓韓團隊出洋相。哪些人參加「打韓小組」他都知道，他沒動作不代表他傻，是因為他相信人性本善，市府團隊為高雄市打拚，會感動這些公務員，因此給他們時間。

韓國瑜也認為，文化局已被賦予太多政治聯想，失去設立目的，希望新局長上任後，不再為政治服務。

議長許崑源則說，縱容這些不公不義的人，就是對高雄市民殘忍，雖然韓要「愛與包容」，但對不法公務人員一定要下重手。

尹立對此表示，離開高市府後他回大學教課，且「近期沒去過旗山」，相信自己不是韓市長所指「遙控『打韓小組』的前市府高官」，且政務官離開後，已是一介平民，豈有能力指揮事務官？若有市府事務官聽從前朝官員，韓市長該檢討自己的領導統御能力是否出問題。

尹立說，郭台銘表態參選後，攻擊韓國瑜的都是藍軍自家人，國民黨已變成「藍色蜘蛛網」，韓還要指控有網軍在攻擊他，實在很荒謬。

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