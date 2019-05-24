清大人黃敏祐 台灣首位小諾貝爾獎

2019-05-24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕二十七歲清華大學校友黃敏祐，因在五Ｇ通訊的研究有重要突破，成為全球三位馬可尼學會青年學者獎得主之一，這個獎項有「小諾貝爾獎」美譽，他也是第一位獲此殊榮的台灣人。

5G速度 研究破世界紀錄

隨著通訊傳輸速率不斷提升，學界及產業界致力研發高速、高效通訊傳輸時間，之前最快紀錄為四十五毫秒，且還無法達到高準度、涵蓋全視野訊號來源。黃敏祐結合高階物理、數學及電路，設計出一套特殊反饋系統晶片，將訊號自動偵測、校準鏈結的速度提升至僅需○．○○一毫秒，締造新的世界紀錄。即使是高速移動中的物體如自動駕駛汽車及無人機，也可準確快速地以網路訊號遠端遙控。

已將研究視野拓展至第六代行動通訊的黃敏祐說，六Ｇ技術將發展出可感受觸覺、嗅覺的「觸覺互聯網」，未來可應用於遠距手術等領域。

黃敏祐以第一名畢業自清大電資學院學士班，目前是美國喬治亞理工學院電機工程博士生，上週六他在美國史丹佛大學及希勒航空博物館的頒獎典禮上，獲頒此一殊榮，現場來賓有包括多位諾貝爾獎得主在內的近三百位科學家。

提名他角逐此獎項的喬治亞理工學院教授王華，上台提到黃敏祐是台灣第一位馬可尼學會青年學者獎得主時，台下響起長達十五秒的掌聲。黃敏祐既感動又激動，「我從沒有想過，憑著個人的研究可以在國際舞台上讓大家更認識台灣」。

獲馬可尼學會青年學者獎

馬可尼學會青年學者獎每年有四位得主，鼓勵全球廿八歲以下對量子通訊、機器學習、通訊定位及五Ｇ等未來科技有重大貢獻的年輕學者，今年競爭激烈，最終僅選出三位，黃敏祐在「學術評比」及「研究創新」都名列第一。

黃敏祐當年在清大電機系特聘教授徐碩鴻推薦下，學士畢業獲全額獎學金直攻美國喬治亞理工學院博士。徐碩鴻說，黃敏祐「既聰明又勤奮」，志向很高，有膽量跟全世界科學家競爭，有這樣的學生與有榮焉。

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