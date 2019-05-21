台50萬華為用戶 手動更新保資安

2019-05-21

NCC促代理商說明如何善後

消基會籲讓新買消費者能退貨

〔記者王憶紅、蕭玗欣／台北報導〕在Google暫停與華為手機合作後，手機王總編輯張利安、電腦王阿達等智慧型手機專家都說，華為用戶或許可透過ＡＰＫ（Android application package，應用程式安裝包）下載相關應用服務，透過手動更新，但對一般用戶而言，是一件很麻煩的事，且未來安全更新一定較慢，恐產生資安漏洞，絕對會影響華為手機在台銷售。業界以華為在台近兩年的銷量估算，至少有五十萬用戶是剉咧等。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨對此表示，華為的狀況是搭載軟體的問題，原先對華為手機的認證不會受到影響，但將要求華為在台代理商盡快對如何善後提出說明。

消基會則呼籲華為應說明如何解決舊機後續軟體更新問題，並讓最近剛買的消費者，有反悔、辦理退貨空間，計畫購買者則建議應慎重考慮。

安全更新不便 影響購買意願

張利安指出，Google中止與華為手機相關合作後，目前的用戶雖然不受影響，但日後更新速度一定會比較慢；華為下半年新推手機如果尚未取得Google授權，將登場的Mate、Nove系列銷售勢必受重創。

張利安說，Google不提供華為手機相關支援，還是有解決方法，例如可透過瀏覽器開啟Google應用服務，也可透過ＡＰＫ安裝包下載相關應用服務來手動更新，或者華為可能提供其他Google應用服務安裝管道等；但勢必增加多道手續，對一般使用者相當不友善，一定會影響購買意願。

電腦王阿達也認為，以後華為手機的安全更新一定比較慢，進而影響銷售表現；但市場盛傳，華為已有自製的作業系統，只是尚未公開。他指出，若日後中國報復美國，禁止蘋果手機在中國銷售，三星將是全球手機最大受惠者。

法人指出，華為手機在歐洲市占排名前三，未來在歐洲銷售恐很不樂觀；根據資料顯示，華為手機出貨仍以中國為大宗，占比達五十三％，其次為其他地區的三十八％、歐洲的七％，東南亞及澳洲等地各占約二％。

華為過去在台灣銷售不佳，近年來砸大錢行銷，以性價比高為訴求，今年三月市占率衝到七．五％，擠進台灣手機市場前五大品牌，次於蘋果、三星、中國OPPO及華碩。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法