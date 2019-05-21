華為「自主開發」抗美「走不出中國」

2019-05-21

資安疑慮大增 恐淪閉門造車

〔記者吳佳穎／台北報導〕美國對中國華為祭出雙禁令，Google跟進宣佈暫停提供華為手機相關軟體服務。台大名譽教授、前國發會主委陳添枝分析，此舉將影響華為海外銷售，動搖其全球第二大手機廠地位，若華為宣稱將自主開發系統，取代對Android的依賴，此舉恐是「閉門造車」，受限於全球對中國的資安疑慮，「產品將走不出中國」。

陳添枝認為，華為是站在國家巨人的肩膀上，整合世界技術能量快速崛起；儘管經過多年研發，旗下海思半導體已經能自主研發高階手機晶片，但其他周邊關鍵晶片、軟體開發等仍須依賴國外廠商；且去年七月華為總裁任正非曾公開指出，美中科技差距短期內無法消弭，顯示華為距離「技術自主」仍有很長一段路。

他指出，華為迄今仍未上市，且常遭外界質疑背後有中國解放軍背景，過去華為海外產品搭載Android系統，民眾對產品資安疑慮較低，但未來若改用「自主開發系統」，消費者對華為產品的資安疑慮將大大提高。

陳添枝舉例，過去美蘇冷戰期間，蘇聯遭美國科技封鎖，蘇聯也是採取「自主開發」方式抵抗，但經過十幾年後，發現國內科技發展已經跟不上世界潮流，「華為這是在走蘇聯閉門造車的老路」。

台經院景氣中心主任孫明德認為，或許剩下的三千多億美元商品關稅，川普最後可能高高舉起、輕輕放下；但針對華為、中興通訊等個別企業的科技戰不會輕易喊停，迫使中國正視智慧財產權保護、技術轉移等問題，才是川普真正目的。

孫明德舉例，一九八○年代美日貿易戰時，日本「東芝」違反冷戰條約，走私高階工具機至蘇聯，被抓包後，東芝面臨出口禁令，且被迫關閉在美國所有工廠，幾乎瀕臨倒閉；東芝的案例顯示，美國透過施壓個別企業，打貿易戰的作法已有多次成功前例。

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