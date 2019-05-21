掰了谷歌 華為也掰了海外市場

2019-05-21

其他品牌手機將取代華為

〔記者黃佩君／台北報導〕配合美國政府禁令，谷歌（Google）暫停與華為在軟硬體及技術服務方面合作，華為現有手機恐將無法更新安卓（Android）系統，新款手機無法再使用Gmail等應用程式。經濟部長沈榮津昨表示，這對華為手機確實會有影響，尤其是中國以外的海外市場，將被其他手機品牌廠商取代；但因其他品牌廠商也多由台廠代工，僅市佔版圖移動，對台灣代工廠影響不大。

隨著美國制裁行動擴大，會不會傷及華為的台商供應鏈？沈榮津說，據他了解，台灣廠商敏感度、應變能力都很強，情況變化隨時都在他們掌握之中。

中媒報導，華為早花了好幾年時間「自主開發」，除積極扶植自家ＩＣ設計廠海思，華為近兩年新機都已搭載海思的麒麟系列晶片，且華為二○一二年就開發自家作業系統「鴻蒙」，只是效能不佳、應用尚未普及。

經濟部官員研判，對台廠影響得區分供貨地區觀察。因中國有網路管制，原本就無法使用多數Google產品，台廠若以代工華為內銷產品為主，不會有太大影響；但外銷歐美的高端機型，使用者習慣必定被改變，且晶片受制歐美供貨影響也更大，相關台商供應鏈將受到嚴重影響。

美中貿易戰從關稅戰打到科技戰。沈榮津說，台商回流投資今年至少可落實一千億，包括廠房、設備等具體投資；電子廣義「十哥」都會陸續回台投資，包括廣達、和碩、英業達、仁寶、緯創、光寶等，主要是高階製程，因「高階部分移回來，比較安心」。

美「軟硬」封殺 華為四面楚歌

谷歌暫停與華為在軟硬體及技術服務方面合作，華為現有手機恐將無法更新安卓（Android）系統，新款手機無法再使用Gmail等應用程式。（美聯社）

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