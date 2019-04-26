降信保基金手續費 蘇揆︰可喬

2019-04-26

〔記者李欣芳、黃佩君／台北報導〕中小企業創業或拓展業務往往需要政府協助，全國中小企業總會理事長李育家昨向行政院長蘇貞昌反映，中小企業信保基金收的手續費太高，目前約○．七五％，盼能調降，行政院長蘇貞昌當場表示，政府要大力幫助中小企業，政府不需要賺錢，信保基金手續費「能怎麼喬，就來喬！」

中小企業信保基金回應，已在研究調降擔保手續費的方案，待方案確定後將儘速公布。

蘇貞昌昨接見全國中小企業總會代表時表示，台灣企業有九十八％是中小企業，共有一四三萬家，中小企業為國家拚經濟，他表示感謝與敬意。

李育家致詞時提出幾點建議，包括希望公股行庫納入中小企業董事，加強中小企業與銀行互動；基本工資勿齊頭式調整，應有配套顧及產業或地區不同，避免對中小企業影響太大；穩定供電和合理的電價；以及從中小企業信保基金盈餘提撥一部分回饋經費，調降擔保手續費。

對李育家建議調降信保基金手續費，蘇貞昌當場回應說，「能怎麼喬，就來喬！」他日前也已提醒公股行庫要擴大放款家數，日後公股行庫董事長考評也要將放款家數納入。

由於李育家兄弟的公司「美吾華」以生產自有品牌「美吾髮」聞名，蘇貞昌昨也以自己「頂上無毛」自嘲，表示他認識李育家的哥哥李成家，他會打拚讓大家能育家、成家，唯有一點無法給他們捧場，因為他們的公司叫「美吾華」。

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