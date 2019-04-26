產創優惠延長 估帶動GDP年增7400億

2019-04-26

初審通過4大租稅優惠延10年

部分新增優惠保留朝野協商

〔記者黃佩君／台北報導〕立法院經濟委員會初審「產創條例」修正草案，研發投資抵減等租稅優惠延長十年，但新增的優惠多保留送朝野協商，包括投資智慧機械及5G抵稅、未分配盈餘實質投資免營所稅等。經濟部次長林全能表示，若草案能全數通過，估計每年國內生產毛額（GDP）將可增加七四○○億元、創造五四○○個就業機會，將繼續與立法院溝通，爭取全案通過。

可望創造5400個工作機會

「產創條例」租稅優惠將於今年落日，經委會昨初審通過延長至二○二九年，提供企業創新投資誘因。其中，研發投資支出抵減營所稅，可擇單年抵減十五％或三年抵減十％，而員工獎酬股票擇低緩課、天使投資人半數投資抵稅、個人投資新創穿透性課稅等，也一併延長十年。

不過，這次修法新增的優惠，則因立委意見不同而多數保留送協商，包括智慧機械及5G投資抵減營所稅五％或三年三％，實施期間分別為三年及四年，但因評估僅增約二五○○萬元稅收，部分立委質疑效益不足、不應限特定產業等；而民進黨立委何欣純則提出加碼到十五％及三年十％。

至於擴大獎酬股票擇低緩課稅範圍，讓智財權人、學研機構以技術入股取得的股票也可適用；民進黨立委王榮璋、國民黨立委曾銘宗均認為無上限不妥，應比照獎酬股票有五百萬元上限，因此也保留。

林全能表示，這項規定是希望教授、民間研發取得股票時，不必馬上繳稅，以增加誘因。對立委認為應該設有上限，否則個案可能有減稅過多的問題，他說，將會研究、討論。

另外，有關未分配盈餘實質投資免徵五％營所稅，曾銘宗質疑促進投資效果有限，王榮璋也認為，公司以盈餘投資不需要繳納分文稅收，並不合理公平。對此，財政部賦稅署說明，企業盈餘已課過營所稅，為避免以未分配盈餘避稅，才再加徵五％。

林全能表示，產創條例租稅優惠展延十年已通過，可讓企業安心進行相關創新跟研發投資；至於保留條文將在協商時努力溝通，希望行政院版本可以順利通過。

產創條例修正草案初審結果

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