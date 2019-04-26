台商回流2000億目標 提前達陣

2019-04-26

電子指標大廠投資500億加持

〔記者黃佩君／台北報導〕台商回流腳步加快，「歡迎台商回台投資行動方案」今年開始執行，截至上週投資金額已達一三七○億元，經濟部今日將再通過五案，包括電子大廠投資五百億元，累計投資金額將提前達成政院設定的二千億元目標，增加就業人數超過兩萬人。經濟部官員表示，台商回台相當熱絡，預計五月可達到二五○○億元。

經濟部今將召開第十四次聯審會議，官員表示，將通過相當重要的五件台商回台投資案，包括投資五百億元的電子大廠，將是目前台商回台最大投資案，該案為電子業十強之一，將進行全國性投資，在台北、桃園、台中、台南等地建廠或擴廠。

經濟部官員表示，五件投資案通過後，將增加六百多億元投資，短短四個月台商回台投資金額已突破行政院長蘇貞昌設定的二千億元目標；而經濟部長沈榮津設定的年度目標二五○○億元，也可望提前在五月達成。

經濟部表示，目前台商回台投資最多的是電子資訊產業，主要為網通廠、伺服器等；其次為金屬機電業，包括自行車、機械業、汽車零組件等；投資區域以台中最多，桃園市次之。

官員指出，近期回台的台商在該產業地位越來越重要，代表隨之轉移的供應鏈及顧客也越來越龐大；而台商回台投資金額快速成長，也證明台商已清楚改變投資策略的重要性。

至於台商快速回台是否會遭遇「五缺」問題？官員表示，目前回台廠商多利用現有廠房擴增產能，土地部分需求較少，較急迫的是人力部分，經濟部已介入媒合；目前人才缺口較多的是桃園，已媒合當地大量解僱的廠商潤泰新、華映等釋出的人力，優先轉到有需求回台的廠商，幫助廠商儘快啟動產能。

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