「律師法」大整修／法官判刑逾1年 不得轉任律師

2019-04-25

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院今將公布「律師法」修正草案，法條從五十三條增至一百四十六條，是有史以來修法幅度最大的一次，定調為「自律自治」，除增加全國性申覆管道外，也在風紀倫理委員會中加入三分之一外部委員，舒緩「律律相護」雜音，並公開全國執業律師資料，讓爛律師無所遁形。

懲戒資料全公開 爛律師難遁形

此外，外界關心的不適任司法官轉任律師，修正案也改為只要判刑一年以上確定者，就不得擔任律師。修正案會議由律師出身的政務委員羅秉成主持，與律師團體數十次協商，可概分成民眾權益、律師規範以及制度改革三大區塊。

以往民眾遇到爛律師，只能向地方律師公會申訴，若決議不處分，就沒有救濟管道，常被譏為「律律相護」。修正案新增救濟途徑，若對地方公會決議不滿，可向全國律師聯合會的倫理風紀委員會申覆，其中外部委員（如：學者）應佔三分之一，不再律師自評，倫理風紀委員會決議懲處，則送律師懲戒委員會；不過，懲戒委員會中的律師比例仍維持過半。

新設律師及律師懲戒決議書查詢系統，公開執業律師的姓名、出生年月日、律師證號、照片、懲戒決議書等資料，民眾可依此擇優汰弱，也可避免遇到假律師或司法黃牛；另要求司法院在懲戒委員會或覆審懲戒委員會做出決議後，應公開主文。

修正案擴大懲戒範圍，如：未跟當事人明示酬金，或中途解除委任，未事先告知或依比例退還酬金等事由，均可移送懲戒；同時新增懲戒方式，委員若認為律師只是訓練不足，未達警告程度，可命其自費上六到十二小時的教育課程；規定每年應服公益事務；執業無須再向各法院登錄。

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