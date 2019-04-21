翻開歷史》洪仲丘案 促成軍審修法

2019-04-21

〔記者黃欣柏／台北報導〕高雄市長韓國瑜形容台灣軍隊沒有軍法就像「太監穿西裝」，蔡英文總統強烈反擊。我國「軍事審判法」並未廢止，但六年前爆發陸軍下士洪仲丘枉死案後，軍人非戰時犯罪已被改交一般司法機關處理，各級軍檢署、軍事法院也正式裁撤，現行軍審法幾乎已無實質作用。

軍審法重大變革可追溯到二○一三年間，當時陸軍六軍團五四二旅義務役下士洪仲丘原定於該年七月六日退伍，同月四日卻在營區禁閉室因中暑、熱衰竭等原因不幸死亡。事後多名同袍爆料洪生前曾受上級凌虐，國防部調查後也認定死因與不當操練有關，引爆國人憤怒。

由於事涉虐兵疑雲，加上軍事檢察署偵辦後有諸多細節未能釐清，甚至發生禁閉室內十六支監視器均無案發畫面的離譜情況，使數十萬名民眾自發性走上街頭發起「白衫軍運動」，要求國防部讓第三方介入調查，促使軍方將案件移交給高等檢察署與桃園地檢署偵辦。

在廣大民意訴求下，立法院朝野黨團迅速啟動修法程序，同年八月六日火速三讀通過「軍審法部分條文修正案」，明訂現役軍人若是在承平時期（非戰時）犯罪，其偵審程序不再適用軍審法，改依「刑事訴訟法」由普通檢察署、法院處理，自此軍審法幾乎名存實亡，各級軍檢署、軍事法院也於隔年正式裁撤。

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