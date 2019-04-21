沒軍法沒戰鬥力？退將︰缺軍法約束 軍隊失軍魂

2019-04-21

〔記者陳昀、黃欣柏／台北報導〕對於目前軍審制度將非戰時犯罪回歸一般司法程序，在「洪仲丘案」後接任陸軍五四二旅長的退役少將于北辰昨表示，軍法移到一般司法機關執行後出現許多荒謬判決，造成軍紀渙散，也讓軍隊失去軍魂。

不了解軍中文化 檢方容易誤判

于北辰指出，軍法雖然還在，但現在的檢察官不了解軍中文化、容易誤判，過去曾出現一些荒謬判決，像「不假離營」過去在軍事法庭要判七年徒刑，修法後，曾有軍人半夜站衛兵落跑到營外慶生，竟只判六個月還可緩刑，後續也衍生軍紀渙散問題。

于北辰表示，軍人一樣是公民，回歸一般事務，人權仍受憲法保護，但少了軍法約束，執行任務如何有強制性？怎麼透過紀律風行草偃，讓軍人隨時有奉獻生命的作戰準備？他說，少了軍紀就像沒有靈魂的老虎，只是隻假老虎，而沒有軍魂的軍隊，又能叫軍隊嗎？

前台北地院法官、執業律師鄧敏雄也指出，軍審法修法後確實讓我國軍紀變得相對渙散，畢竟交給普通檢察署、法院偵審的立即性與嚇阻力，還是與過去的軍事審判有別。

一般偵審立即嚇阻力 與軍審有別

鄧敏雄強調，軍隊要負責上戰場，一舉一動都牽涉自身與同袍的生命安全，因此軍人的自由本應比一般人略微退縮，並應給予部隊上級一定的處分權限，若是擔心人權受到損害，用加強審查的方式處理即可。

國安局退役上校李天鐸批評，軍人都跟老百姓一樣，怎麼保衛國家？等到檢察署審完，軍隊也解散了，「要談人權就沒有軍隊，軍隊是要打仗、要死人的！」

國防委員會立委馬文君表示，修法後軍隊紀律每況愈下，軍方對違紀難以規範，很多國家仍保有軍審制度，國防部應好好考量。立委李彥秀說，後續仍有討論空間，要不要恢復軍審不是重點，應聚焦如何讓軍中制度更透明。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/