沒軍法沒戰鬥力？法界︰軍審移司法 偵審更客觀

2019-04-21

〔記者黃欣柏／台北報導〕高雄市長韓國瑜質疑我國沒有軍法，使軍隊沒有戰鬥力，即使拉高國防預算也像「太監穿西裝」，引發對於軍審制度的論辯。對此，律師周武榮昨受訪表示，我國並未廢止「陸海空軍刑法」，只是將承平時期的軍法案件改交普通檢察署、法院，藉以提升偵審客觀性，對軍隊的紀律或戰力應不致有所影響。

顧及人權 避免受軍隊階級影響

周武榮指出，當初修正「軍事審判法」，只是將承平時期違反「陸海空軍刑法」的案件改為移送普通檢察署、法院，並未改變軍人受「陸海空軍刑法」規範的事實，修法最大的意義，是避免司法案件受軍隊階級等因素的影響，讓偵審結果更客觀、偵審時間更充分，是顧及人權的做法。

周武榮強調，韓國瑜恐怕有所誤解，既然「陸海空軍刑法」沒有廢止，對軍紀就不致造成影響。整體而言，他認為修法是利大於弊，但建議可另定叛逃、內亂等涉及國安之罪仍須由軍事檢察署、軍事法院處理，使之更具嚇阻力。

立委︰軍法沒廢止 與戰力無關

民進黨立委蔡適應指出，軍審法是修正而非廢除，現役軍人改由普通院檢偵審，一樣會起訴、判刑，與軍隊的戰力或紀律完全無關，「韓市長也當過軍人，很難相信他居然說出如此無知的話！」

不過蔡適應坦言，相關制度還是有精進空間，例如普通檢察署、法院的專業知識未必足夠，因此他已提出相關修正草案，明定司法官均須接受軍事相關訓練，不僅有助於平日偵審軍法案件，萬一發生戰爭，也能讓一般司法官直接支援軍事偵審工作。

前台北地檢署主任檢察官、律師胡原龍受訪認為，我國的軍事審判制度其實源於美國法制，而美國主要是為了因應美軍在全球各地作戰，才會訂定相對高效、快速的偵審機制，他無法論斷軍審法修正是好是壞，但原制度設置的時空背景，確實與台灣不太相符。

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