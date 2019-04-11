焦點評論》吳主席的推舉

2019-04-11

記者鄒景雯／特稿

國民黨主席吳敦義昨天對其黨內明志，他果然是位很老道的政治人物，有段話講得很道地，他認為：要推舉品德、操守、能力、經驗都無懈可擊，而且最有機會能夠勝選的人，作為國民黨的總統候選人，才能真正贏得多數國民的認同與支持。

這個定位一點也沒有錯，前者叫做「叫好」，後者叫做「叫座」，「叫好」與「叫座」缺一不可，尤其是國家元首等級的舉薦，不比一般公職人員，肩負的責任不同，要先能「叫好」再要求「叫座」，絕不能本末倒置。否則，只能在同溫層裡激盪，不容易得到廣泛的尊敬。

政治圈裡的「叫好」與「叫座」，經常要看機遇與時運，不過有一點是公平的，凡走過絕對留下痕跡，只要一步一腳印，肯定可以寫出豐富的履歷，就如吳主席自述的：從政四十年以上，從地方到中央、從北部到中部到南部、從議會到行政到黨務，選舉、輔選，不就是洋洋大觀！這經驗，國民黨內沒幾個人拚得上，問題是吳主席已經宣布無意參選了。

同樣一位也說過無意參選二○二○的，現在卻似乎被國民黨支持者鎖定要強迫徵召。但是按照吳主席設定的推舉標準，頂多是目前「叫座」，距離「叫好」實在非常遙遠，一來是自二○○二年之後，他幾乎處於退休狀態，在政壇沒有建樹的累積；二來是前面三個月出任市長，到現在椅子還沒坐熱，根本尚在見習階段，這樣的自傳，三行就寫完了，不知道是否即是吳主席所謂的「無懈可擊」？

反倒是另外兩位表態要堅持到底、全力以赴的，究竟符不符合「叫好」又「叫座」的標準，以當前國民黨的氣氛，他們好像連下場較勁的資格一直都在浮動狀態。其中一位很無奈，當仁不讓居然會不時遭網路霸凌；另外一位更卑屈，還要對黨若徵召他人，主動表態「絕對支持」，實在堪稱苦情雙人組。不知道在這樣的競爭環境下，國民黨要如何產生健康的提名人？

之所以要一再請教領導國民黨的吳主席，是因為明年國民黨的機會的確不小，以上與正常政治太過乖離的異象，相信也是主席從政四十年所未見，如果上位者不能起風行草偃的作用，國人豈不現在就得開始未雨綢繆才行？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/