美擴大圍堵 麻省理工終止華為合作案

2019-04-09

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國以華為產品可能遭中國政府用來從事間諜活動為由，對華為發動全球圍剿，不僅相關企業受到影響，連學術單位也無法避免；繼牛津大學、史丹福大學等名校後，美國麻省理工學院（MIT）日前也宣布，將終止與華為、中興通訊合作案，以免失去聯邦政府的經費。

MIT主管研究的副校長祖珀（Maria T. Zuber）表示：「MIT將不再接受與華為和中興通訊或其子公司的新合作提案，已進行合作案也不再延長，因兩家公司被控違反美國對伊朗的制裁，正遭美國聯邦政府調查。」

MIT的決定可說是美國總統川普政府傾國家之力，全面防堵華為及中興通訊的結果。去年四月美國商務部對中興通訊祭出出口禁令，一度導致中興通訊停止營運；去年八月川普簽署的「二○一九年國防授權法」第八八九條，除禁止美國聯邦機構向華為採購設備，也禁止美國聯邦機構與華為的客戶簽署合約或向其提供資助與貸款。

這代表華為不僅無法在美國展開商業合作，就連與美國學術機構的合作也受到影響；華為三月七日已向德州東區聯邦地區法院提告，控訴該限制條款違憲，請求判決永久禁止實施。然而，在法案修改前，美國聯邦機構和下屬部門仍得遵守規定。

除了MIT，包括史丹佛大學、加州大學柏克萊分校、威斯康辛大學麥迪遜分校、明尼蘇達大學等，都已終止與華為的合作關係。

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