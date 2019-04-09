人權律師︰跟進美國 限制中企來台

2019-04-09

〔記者周湘芸／新北報導〕智慧行動傳播科技董事長、人權律師童文薰警告，華為等中資通訊設備近年在台灣逐漸成長，除了價格優勢外，不少台商因與中國有投資或貿易關係，被強迫推銷；她建議，台灣應跟進美國的「外國代理人登記法」，將騰訊等與中國政府關係甚密的企業登記成外國代理人，一旦登記，很多活動就不能參與，甚至有敵意或不友善國家就可排除。

童文薰引述台北大學犯罪研究所助理教授沈伯洋近日提出的警告，「中國啟動資訊戰，不用出兵就能併吞台灣了！」她說，中國可以登記網域名，用繁體字混淆網路農場文章的來源，包括像騰訊等中國科技公司，甚至可能找台商做為代理人，迴避公司法相關規定而進入台灣市場。

她還提醒，台灣的監視器遍布大街小巷，鄰里長可藉此看到民眾的生活起居，這也有資安漏洞之虞；特別是近年中國成立「中華台北村里長聯合總會」，邀請台灣一些鄰里長到中國接受招待，「中國統戰這些人的目的就是建立網絡」，若這些村里長在有監視系統的辦公室網路接上一條線，中國在千里之外就能控制台灣人的一舉一動。

童文薰提出兩項建議，第一，跟進美國的「外國代理人登記法」，將騰訊等與中國政府關係甚密的企業登記成外國代理人，一旦登記，很多活動就不能參與，甚至有敵意或不友善國家就可排除；第二，若中企要參與台灣的活動，那就要求必須對等開放，但中國應「不敢開放」。

她強調，台灣應該儘快跟進美國、訂定相關法令；美國近來發起各國共同圍堵華為5G，甚至在與各國簽訂自由貿易協定時，也會附加所謂的「毒丸條款」，要求這些國家重新檢視和中國的所有合作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/