公務機關禁中國資通訊產品 本週公布

2019-04-09

不限華為一家

中央部會及地方政府全部納管

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為防範中國資通訊產品竊取國家機密，蔡政府視「資安即國安」，行政院本週將發布「各公務機關使用陸資產品處理原則」。據了解，該行政命令中央部會及地方政府全部納管適用，全國各公務機關將禁用中國資通訊產品。

中國電信大廠華為設備大舉登台，新北市指南客運四百多輛公車，以及首都客運旗下二十輛公車，皆透過華為4G網卡提供網路；有學者警告，網卡、網路端的基地台或核心網路，都可能內藏「後門程式」，有攔截、竊聽用戶資料與通訊內容之虞。

據透露，「各公務機關使用陸資產品處理原則」限用範圍更廣，不是只有鎖定華為一家企業，凡涉及與資安有關的中國資通訊產品設備及伺服器，中央及地方政府未來採購都會受到限制，不得使用此類有安全疑慮產品。

各機關需列出危害的廠商

政院規劃，政府各機關需把對本身機關可能產生危害的廠商列出來，非政院直接在處理原則公布哪些中國資通訊產品不能採購，而是要各機關審視將可能產生資安危害的有疑慮廠商，列出回報給行政院後，才產生一份可能產生資安疑慮的廠商清單。

行政院官員指出，只要是境外且對台灣資安有危害疑慮，這類資通訊產品及設備都在被限制範圍內，不單只有華為，中國海康威視製造的監視器、中國中興通訊等，都可能被列入禁用。

官員提及，由行政院發布的行政命令，中央各級機關及地方政府須一體適用，處理原則會擴及地方政府，因為中央和地方政府公文互相流通，沒有中央部會禁用、地方政府卻不設限的道理。

對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，處理原則僅規範於政府機關，不會擴及民間企業與個人，行政命令是針對行政機關，目前相關條文已整合完畢，正在跑流程，近日報請行政院長同意後，就會對外公布內容。

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