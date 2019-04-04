「猜總統，拿獎金」 破獲台大畢業生 架網賭大選

2019-04-04

〔記者邱俊福／台北報導〕總統大選議題持續發燒之際，警方破獲國內首宗「猜總統，拿獎金」以總統大選為主題的「區塊鏈賭博網站」！

架區塊鏈投注總統大選

畢業於台大資訊工程系的卅三歲陳姓高材生，原是北市信義區一家資訊公司工程師，也是一位架設「區塊鏈」的高手，他離職後涉嫌設計以總統大選為投注標的的「區塊鏈」賭博網站，供網友以「EOS」虛擬貨幣下注，開張五天即遭警方破獲。

投注總統候選人名單計有蔡英文、韓國瑜、賴清德、朱立倫、柯文哲、習近平、郭台銘；陳男說，列入鴻海集團總裁郭台銘是認為他會參選，將中國國家主席習近平列入僅是噱頭。

以「EOS」虛擬貨幣下注

警方調查，陳男擔任資訊公司工程師時，專門負責架設「區塊鏈」相關工作，一週前才離職，因認為總統大選的議題很熱，便架設二○二○總統大選的「區塊鏈賭博網站」，利用PTT、Facebook及通訊軟體等管道，還於Facebook成立賭網的粉絲網頁，邀集不特定民眾以EOS下注。

警方指出，區塊鏈為多個電腦連線後，每個電子錢包投注都透明化，讓下注賭友能清楚掌握，單一電腦無法竄改，而每個電子錢包僅有序號位址，轉移速度快，具匿名性，不易追查。

開張五天即遭警方破獲

陳嫌自認為以此經營不會被逮，故當警方前天登門查緝時，他嚇了一跳，承認架設賭網牟利，被依賭博罪移送法辦。刑事局清查，該網站僅經營五天，數十人參與投注，下注金額還不多；至被查獲時，以蔡英文被下注最多，韓國瑜其次。

警方說，EOS為虛擬貨幣的一種，每顆價值五．二五美元，約台幣一百六十元，可於網路交易買賣。

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