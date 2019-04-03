臉書創建新聞頁籤 推廣高品質報導

2019-04-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隱私外洩、錯誤資訊流竄、假帳號層出不窮等亂象，讓全球社群網站龍頭「臉書」（Facebook）近年飽受抨擊。為挽回用戶信心，臉書執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）一日表示，已著手創建名為「新聞頁籤」（news tab）的新欄位，以推廣高品質的新聞報導，且將酬報相關新聞機構，預定今年下半年啟用。此外，臉書也將於下月初公開動態消息背後的演算法則，提升運作透明度。

札克柏格是在與德國報業集團斯普林格（Axel Springer AG）執行長杜普納（Mathias Doepfner）的一場視訊對談中公開上述消息。彭博報導，過去十年來，臉書「動態消息」的排序首重煽動情緒、刺激分享的貼文，不僅助長錯誤資訊散播，也打擊新聞業者的收益。因此，臉書去年開始調整演算法，優先呈現親人、朋友的動態貼文，如今則進一步朝向推廣高品質新聞。

據報導，札克柏格對於在個人動態消息之外新增獨立的「新聞頁籤」信心十足，相信約有十％至十五％的臉書用戶對此欄位興趣濃厚。據悉，臉書每月活躍用戶已達廿二億，即多達三．三億用戶對新聞報導有需求。因此，若臉書提供高品質且值得信賴的新聞，一方面可服務希望從專業媒體獲取資訊的用戶，另一方面也能激勵全球的新聞業者自我精進。

新聞被選中機構 將給予酬報

札克柏格指出，將與新聞機構商討新聞的挑選方針，且將設計一套方法，酬報新聞被選中的機構。他還強調，臉書不打算成為「新聞出版者」，因此內部不會設立專責寫稿人員。長期呼籲臉書向優質媒體付費的美國「新聞集團」（News Corp）執行長湯姆森（Robert Thomson），一日繼續向札克柏格喊話，希望他落實自己提出的商業模式。

此外，臉書也將推出解釋演算法規則的新功能，每則動態消息的右上方將新增「為什麼我會看到這則貼文？」按鈕，點擊後將出現「您在某人的貼文按讚的頻率高於其他人」、「您在附有照片的貼文按讚的頻率高於其他種類」等內容，讓用戶掌握每則動態的出現原因，類似之前推出的「為什麼我會看到這則廣告？」功能。英國部分用戶一日起已可使用該功能，預定下月二日全面啟用。

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