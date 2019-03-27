川普效應 全球政經大咖綜藝化

2019-03-27

編譯楊芙宜／特稿

美國總統川普「推特治國」效應發酵，政經大咖群起仿效。法國總統馬克宏以直播、貼文闡述法國和歐盟對中國強硬主張，臉書粉絲數破兩百萬人。美國最年輕聯邦眾議員新秀寇蒂茲有二九○萬Instagram（IG）粉絲，藉IG、推特和臉書來鞏固千禧世代支持。不過，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在直播訪問時吸大麻紓壓，自惹「麻」煩，讓公司股價直直落。

川普愛用推特傳達想法、發布政令，被視為獨特的「治國神器」。去年耶誕夜，待在白宮的川普在推特上砲火四射，一天就發了十二則推文，左批民主黨不肯資助美墨邊界築牆預算、讓政府關門，右批聯準會是美國經濟「唯一問題」。

川普死對頭、已投入民主黨內總統初選的資深參議員華倫，也開始用IG秀出生活動向、貼自家狗兒合照，提高親民形象。而年僅廿九歲的寇蒂茲去年十一月當選眾議員後貼文說「自己租不起華盛頓的房子」，引發年輕世代共鳴。

現在，美國一些政治人物甚至開始用IG取代正式記者會。華府智庫研究，去年已有近一半美國眾議員、逾七成參議員有IG帳號。

馬克宏也常用臉書粉絲專頁直播各式演說或活動，自當「館主」來塑造獨特的歐洲領袖形象，凸顯歐洲團結對抗中國戰略野心的強悍外交路線；二月六日還以中文祝各地慶祝「農曆新年」的人「豬年大吉」，絕口不稱「中國新年」。

不過，網紅不慎也可能付出大代價。馬斯克去年接受喜劇演員羅根長達兩個半小時網路直播訪問，他受訪時喝威士忌、短暫吸食大麻菸、甚至拿著一把武士刀；數小時後，特斯拉又宣布會計長莫頓離職，一連串負面消息嚇壞投資人，讓公司股價重挫。

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