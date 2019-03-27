魏老三小編很抗壓 私訊千奇百怪

2019-03-27

〔記者楊雅民／台北報導〕味全前董事長魏應充受到「滅頂」風暴衝擊，官司纏身，混油案被依詐欺罪判刑二年定讞，入監服刑五百多天，去年中假釋出獄。本月四日魏應充臉書粉絲頁以自己執筆的書法「我是魏應充，我與社會誤解共生五年半」照片開張。該粉絲頁開張第一週，按「怒」的臉友超過按「讚」，甚至有網友直嗆「沒有誤解、絕不共生」。

一週後，小編開始硬起來，對於持續謾罵的臉友直嗆：「本版不封鎖人，不過，你這種以訛傳訛、張冠李戴，已經超過人類忍耐極限，恭喜你抽到第一號，直接封鎖。」以此慢慢過濾，留下同溫層的臉友。

小編更KUSO表示，聽說這是史上最多私訊的粉專，私訊留言爆多，比公開留言多了好多。

小編透露，私訊千奇百怪，有要創業的、要金援的、被錢莊追債的、育幼院缺資金的、建商賣不掉房子的、麵店生意不好的、認養動物等。

資深媒體人王志鈞更分享他與小編之間的火爆私訊，王志鈞私訊詢問魏應充：「我對你在哪間皮膚科與心臟科看診，感到非常有興趣。如何刮除厚臉皮與心臟偏黑問題，請教魏董有何良方？盼能慈悲濟世，不吝分享此道。」

小編也不甘示弱回應：「小編建議你先去看一下眼科、耳鼻喉科和口腔科，很顯然你前兩項沒有作用跟作用錯誤，導致自己在說什麼也不知道。還別忘了腦科，看來它還不能自主思考。」

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