美女小編團操刀 打造郭董同溫層

2019-03-27

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海董事長郭台銘不是第一位開臉書粉專的企業老闆，但有話直說、留言可抽郭董簽名國旗等小禮物，加上不時與郭粉分享日常生活，現已有近九萬郭粉；郭董的小編團有來自公關業、記者經歷的輿情高手，且個個是美女，最近再開設Line@帳號，吸引一堆認同郭董政經理念的同溫層郭粉追隨。

其實，早有冒用郭董名義啟用的臉書帳號，主要的三個「山寨粉專」吸引逾二十萬粉絲；據透露，正港的郭董粉絲專頁是由永齡基金會經營，小編團操盤手是當過記者、做過公關公司總監及台灣新創競技場創辦人的永齡執行長劉宥彤，小編團個個是美女。

郭台銘罵起人來毫不客氣，不爽媒體報導也是「直球對決」；透過臉書小編團溫柔陳述方式，讓郭董多了幾分親切感。

郭董粉專從科技製造到農業行銷，從布局全球聊到小學同學，甚至公開生活事，鴻海起家厝關公長什麼樣、中午吃什麼、情人節怎麼過、澄清老婆有沒有懷孕等，讓粉絲們得以一窺霸氣總裁的日常。

此外，更大方送芭樂、米、報紙、米粉、國旗帽、關公加持過的發財金等，粉專經營算是專業級。

郭粉也常在臉書留言，還推他選總統；當然也有鴻海小股東關心股價，問鴻海股價何時可到兩百元？希望鴻海本業能跟粉專郭粉數量一樣成長。

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