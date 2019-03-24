民團擔心：韓國瑜更上層樓後 與北京黑箱交易

2019-03-24

〔記者鍾麗華、楊綿傑／台北報導〕高雄市長韓國瑜先後密會香港中聯辦主任王志民與澳門中聯辦主任傅自應，經濟民主連合昨發出聲明指出，韓國瑜進中聯辦，就是承認北京的「宗主權」。經民連召集人賴中強表示，韓國瑜此舉不免讓人擔心，在高雄市長或未來更上層樓，會不會跟中國政府間有檯面下的政治接觸與交易，而傷害台灣的民主與人權。

賴中強指出，韓國瑜這次到港澳招商，卻跑去見中國派駐港澳的代表，這是嚴重傷害台灣的行為。韓國瑜見中聯辦主任，就是在宣示承認北京中央政府對香港的「宗主權」，宣示承認「一國兩制」，附和中國以香港模式「垂範台灣」。

賴中強轟韓 承認北京宗主權

賴中強說，台灣是民主國家，無論是身為六都市長或打算更上層樓競選總統，適格的政治領袖都不應該與中國政府進行檯面下、不透明的會面。而韓國瑜此次向陸委會申請赴港、澳及中國，申請文件乃至於新聞資料、行程表均刻意隱匿與中聯辦主任的會面。

賴中強批評，此種黑箱政治接觸，傷害台灣的民主，經民連表達嚴正抗議。到底韓國瑜主政的高雄政府，還會與中國有多少檯面下的接觸與交易，呼籲高雄市議會及全體國人密切監督。

林飛帆憂韓柯 偽裝非藍非綠

台灣守護民主平台會長、中研院法律所副研究員邱文聰指出，韓國瑜出發前承諾，這次「只談經濟、不碰政治」，韓應解釋清楚，「中聯辦的業務裡，哪一部分跟經濟有關、跟政治無關？」

太陽花學運領袖林飛帆昨天出席由台大研究生協會舉辦，紀念台灣民主先驅鄭南榕殉道三十週年活動時，也對包括韓國瑜訪中聯辦、柯文哲的兩岸一家親表示憂慮，認為是「非藍非綠的偽裝跟包裝下形成最嚴重的威脅」，呼籲年輕人要一起關注這些危機。

對於韓國瑜進中聯辦，林飛帆指出，這是不妥當的，韓國瑜跟中聯辦主任談了什麼東西，實質內涵是什麼、有沒有涉及兩岸協商及後續政治談判，後續都要追蹤，也向韓國瑜喊話，「希望韓市長開誠佈公，不只是公開給高雄市民，也要公開給所有台灣民眾」。

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