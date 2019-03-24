王怒批吳︰需要幫忙才找我

2019-03-24

初選變來變去 從未找我商量過 這種心態讓人看不下去

〔記者葛祐豪、陳昀／綜合報導〕傳國民黨將以「徵召領表」方式，為高雄市長韓國瑜參加黨內總統初選做解套；前立法院長王金平昨在高雄受訪時強調，黨中央一直在變，朝夕在變，但他參選到底。

王金平昨晚參加國揚集團創辦人侯西峰嫁女兒的喜宴，媒體問他說，國民黨主席吳敦義是否曾與他溝通過黨內總統初選？王金平強調，吳敦義未找他商量過初選，「他只有要我幫忙的時候，來拜託我，其他事情從來沒有一句話跟我商量」。王接著痛批「這個心態已經讓民眾看不下去了，這才是國民黨真正的傷啊！」

好球帶一變再變 投手怎麼辦

王金平也在臉書「台灣公道伯」發文指出，黨中央一個月內從定調「民調七成、黨員投票三成」，又出現「萬分之一徵召」、「徵召初選」，一個月內變了三次，他質疑：「面對一變再變的好球帶，投手怎麼辦？」

王金平昨天下午則現身衛武營都會公園榕樹廣場，參加癌症基金會的公益野餐音樂會，支持他的婆婆媽媽高喊「總統好」。

媒體問王金平，國民黨擬以徵召領表方式，讓韓國瑜解套投入初選，這對其他參選人公平嗎？

王金平回答，他已經講得很清楚，「黨中央一直在變，朝夕在變，究竟到底是怎麼樣？對我來講，我是繼續勇往直前，參選到底。」

黨中央一直在變 我參選到底

王金平的參選到底，是指初選或大選？他回答「我講參選到底，沒有其他解釋。」

媒體問：「什麼樣的初選方式最好？」王金平說，他沒意見，反正他就是參選到底。

至於何時領表？王金平強調，黨中央公告後，就會去領表。若國民黨堅持徵召韓國瑜，他是否會支持韓國瑜？王金平說，這是假設性問題，他不回答。

記者又問，國民黨總統初選方式，未來是否可能又有變化？王金平回說：「誰知道，你要去問問黨中央。」

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