王惠美前秘書 伸港鄉長涉貪

2019-03-20

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化縣伸港鄉公所爆發工程採購集體貪瀆弊案！檢、廉、調昨前往鄉公所等處搜索，將鄉長曾煥彰、主秘林崇吉及鄉代會主席林其瑞等四十多人帶回偵訊，目前傳出疑與工程弊案有關，包括即將啟用的伸港鄉第一公墓第三納骨堂。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，這次行動確實跟納骨堂工程有關，但所涉及的貪瀆案件不只此一事件，應該會擴及更大的層面，詳情待釐清。

曾煥彰等40多人 帶回偵訊

廉政署中部地區調查組配合彰化地檢署等單位，昨上午六點左右，兵分二十多路前往伸港鄉公所等處搜索，帶回相關資料。

搜索造成伸港政壇大震撼，其中最被關切就是伸港鄉第一公墓孝恩堂的第三納骨堂工程。地方人士指出，第三納骨堂硬體工程是在前鄉長任內完成，鄉長曾煥彰任內完成內部裝修，工程經費約五千萬元，預計本月底開放申辦使用。

曾煥彰曾任彰化第三屆縣議員，也曾擔任立法委員王惠美（現任彰化縣長 ）伸港服務處秘書及國民黨第十五全代表，去年連任鄉長。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/