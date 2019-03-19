機場狠摔妻 自稱美公民 喊「川普救我」

2019-03-19

妻與夫爭吵 赴桃機阻止夫出境

〔記者姚介修、鄭淑婷／綜合報導〕三十二歲的中國裔美籍萬姓男子與三十三歲台裔加拿大籍張姓妻子起爭執，萬男昨凌晨負氣要回美國，張女跟到桃園機場第二航廈阻止，萬男突然情緒爆發，將瘦小的張女以「公主抱」方式抱起，從出境大廳三樓半的樓梯平台往下丟，張女摔到一樓平台，三秒鐘後萬男自己也跳下，剛好重壓在張女身上，恍惚的走到電梯旁坐下，張女重傷，送醫後昏迷指數六，警方依殺人未遂罪嫌將萬男送辦時，萬男極不配合，他還以英文大喊「我是美國公民，川普總統救我」；國門大廳發生如此驚悚的事，目睹的旅客大感驚訝！

夫怒將妻公主抱 從三樓半丟下

萬男原在美國擔任精算師，去年失業後找不到工作，今年二月帶妻小回台過年，預計四月返美，前晚，萬男因失業及小孩生活問題與妻子張女爭吵，他憤而到桃園機場搭機回美國，張女趕到第二航廈阻止，期間張女接到家裏來電要她回家照顧小孩，昨凌晨零點三十八分，張女想離開，萬男卻不讓她走，兩人在四樓下到三樓轉彎平台爭吵拉扯，身高超過一百八十公分的萬男，突然將張女以「公主抱」方式抱起，張女不斷掙扎，他仍狠心把張女扔出，張女掉落落差達十公尺的一樓平台，又彈到一旁護網上，萬男隨後也跳下，重壓在張女身上。

萬男墜落後自行爬起，也不管奄奄一息的張女，自己翻過欄杆走到一樓入境大廳南側電梯旁圓柱靠坐地上，警方獲報後將兩人送醫。

張女頭部出血，送醫後昏迷指數只有三，經急救後昏迷指數升至六，在加護病房觀察。

岳父要對女婿提告 檢聲押獲准

萬男肋骨骨折，送醫後傷勢穩定，警方依殺人未遂罪嫌移送桃檢，萬男不配合，還和警方爭吵，警方將他壓制上銬，動員三名男警將他連拖帶拉押上警車，押送時萬男還大喊他是美國公民，要川普總統救他；張女擔任醫生的父親非常生氣，要對女婿提告。

檢方昨晚以萬男涉犯殺人未遂罪嫌，且有逃亡之虞，向法院聲押獲准。

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