臉書用AI揪出假帳號 政治廣告須授權

2019-03-18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕社群媒體助長不實資訊散播的情況，在二○一六年美國總統大選期間，開始廣泛受到關注；自全球社群媒體龍頭「臉書」二○一八年三月爆發英國政治顧問公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）濫用個資操弄各國選舉的醜聞後，各大社群媒體隨即受到與日俱增的全球政治壓力，要求平台自主管控假消息的散播。

回應批判聲浪，臉書已投入更多資源防範錯誤資訊散播，包括透過人工智慧（AI）揪出假帳號並刪除，避免假新聞、垃圾郵件或網路釣魚、營銷及廣告詐騙等情事，並加強使用者個資保密。

臉書一月初並宣布，將要求用戶對新聞來源的可信度進行評比，並據此在「新聞動態」上優先呈現「值得信賴」的新聞；二月對內部程序做出重大改變，平台上所有政治廣告都須獲得授權，並已增設三萬人力控管惡意內容傳播，也繼續投資機器學習、人工智慧等技術，協助解決問題。

WhatsApp每則訊息限轉發五次

臉書旗下的訊息服務「WhatsApp」一月起，也做出大幅度服務更動，每則訊息由最多轉發廿次改為五次。由於單一聊天群組最多可容納二百五十六人，相當於每則訊息最多只會有一千兩百八十人收到。

與此同時，學界也興起社群媒體散播假新聞的相關研究。美國麻省理工學院「社交機器實驗室（LSM）」研究團隊，針對推特二○○六年至一六年總統大選前，十年內被分享數百萬次的逾十二萬六千篇推文進行分析，發現比起「準確新聞」，假新聞傳播得「更遠、更快、更深入、更廣泛」；假新聞被轉發的機率高出七成，廣傳速度更快上六倍。

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