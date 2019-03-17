擊退藍軍三子 余天回鍋立院

2019-03-17

〔記者何玉華、陳心瑜、周湘芸／新北報導〕新北市第三選區立委補選結果昨天揭曉，民進黨余天獲得五萬六八八八票，以五七六一票的差距，擊敗國民黨鄭世維的五萬一一二七票，民進黨延續在此選區的席次。余天的得票率五十二．○四％，鄭世維是四十六．七七％，這次補選的投票率約四十二．一％。

余：民進黨已在反省

昨天投票，藍綠雙方都有「大咖」助陣，余天由蔡英文總統陪同投票，鄭世維由前新北市長朱立倫陪同，雙方都志在必得。

新北市第三選區（三重區）過去幾次大型選舉，民進黨得票數向來領先國民黨。三年前的本屆立委選舉，民進黨高志鵬拿到九萬六五五七票，得票率五十四．五四％；藍軍當時分裂，國民黨李乾龍拿到六萬二七二三票，得票率三十五．四三％、親民黨張碩文獲得一萬三三七五票，得票率七．五五％，但即使泛藍兩人相加，得票數仍輸綠營。

余天成功守住綠營席次，重返立院。昨天一開票就穩定領先，支持者在競選總部熱情歡呼；余天勝選後表示，確實被對手的「韓流」嚇到，但他更感受到三重人的溫暖，「用熱情的心、溫暖的手就能抵抗韓流。」

余天表示，民進黨去年輸得很慘，但已經有在反省，現在從三重開始，要拜託全國人民再給民進黨一次機會。

但去年底的市長選舉，國民黨侯友宜與民進黨蘇貞昌在本區的的票數拉近，一度被解讀為綠營票倉鬆動；當時蘇貞昌得票八萬二六四七票，侯友宜得票八萬二七一三票，侯反而以六十六票略贏蘇貞昌。

這次立委補選，國民黨的「太陽們」輪番為鄭世維站台輔選，韓國瑜也兩度前來，選前並與侯友宜、盧秀燕上演「禿子、漢子、燕子」合體，讓民進黨備感壓力，激發綠軍基層的危機意識，結果綠軍略勝一籌，穩住了基本盤。

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