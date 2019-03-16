台南立委補選》柯Ｐ錄影相挺 陳筱諭：好感動

2019-03-16

〔記者劉婉君／台南報導〕立委補選投票前一天，無黨籍候選人陳筱諭昨回防麻豆衝刺選情，在車隊遊行時收到台北市長柯文哲的意外禮物，在十七秒的影片中，柯喊「陳筱諭，加油！」讓她好感動；對於國民黨謝龍介、民進黨郭國文都有大咖助陣，陳筱諭認為，自己是土生土長的在地青年，對手「請誰來都沒有用。」

選前最後一天，陳筱諭由父親、前麻豆鎮長陳彰茂陪同，在麻豆展開車隊遊行，接到柯文哲影片後，陳召開記者會公布影片，柯文哲在影片中表示，對於有勇氣打破藍綠、愛護台灣的年輕人，他看到台灣有一個向上提升的機會，希望大家在她努力奮鬥的過程中，給她更多的支持跟鼓勵，「陳筱諭，加油！」

陳筱諭說，她一路以來的努力，柯Ｐ已經看到了，相信有更多鄉親也都看到了，她想告訴藍綠陣營，第二選區立委是要幫忙鄉親爭取權益，不是你們比武的擂台，呼籲支持者和選民團結，與她一同走最後一哩路。

對於前總統陳水扁的兒子陳致中陪郭國文拜票，陳筱諭認為，陳致中應該是非常無奈、千百個不願意，「如果旁邊站的是我，應該會得到更多選民的回響」，陳水扁的為難，相信所有人看在眼裡，票開出來，大家就會知道陳水扁的心意了。

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