薩爾瓦多準總統 重審與中關係

2019-03-15

是否反轉前任總統與台斷交決策 布格磊：尚未決定

〔記者呂伊萱、鍾麗華／台北報導〕薩爾瓦多總統當選人布格磊（Nayib Bukele）於美東時間十三日說，正在檢視與中國的關係。對於是否會反轉「與中國建交、與台灣斷交」決定？布格磊回應「尚未決定」。外交部昨低調表示，我方注意到相關發言，感受到在薩國有許多友人了解並支持台灣，對此感謝並珍惜，將持續關注發展。

砲轟北京操弄他國民主

薩爾瓦多去年與我斷交並轉向中國，不過薩國動向可能因新任總統再次轉變。今年初當選的布格磊，在競選期間曾批評薩國為利益與台斷交、轉投中國的行為。布格磊幕僚、新觀念黨秘書長安立克二月時也直言，新政府上台後，將調查前朝政府與中國建交的內幕。

將於六月就職的布格磊，十三日在美國華府智庫傳統基金會發表專題演說。當被問及薩國是否將反轉「與中國建交、與台灣斷交」決定、重新評估與中國的外交關係？布格磊回答透露，有開會討論，但目前「尚未下決定」。他接著批評中國不守規範，到許多國家大舉推動建設計畫，卻讓當地背負龐大且無力支付的貸款。

布格磊也批評中國操縱貨幣，卻要求他國尊重，以及中國非民主體制，卻操弄他國民主的作法。他強調，薩國仍願意和中國友好，前提是中國要把薩國當朋友，「不是指金錢或投資，而是尊重」。布格磊表示，若中國尊重薩國，願與中國維持關係；反之，若中國不尊重，即使中國是全球第二大經濟體，薩爾瓦多也不會與中國維持關係。

中國外交部：從不威嚇別國

中國外交部發言人陸慷昨表示，中國「從不做威壓恐嚇別國的事情」，推進中薩關係「始終充分尊重薩方的意願」。

我外交部：將密切關注發展

外交部發言人李憲章昨天回答媒體提問說，外交部注意到薩國總統當選人布格磊與同黨同僚的相關發言，從中感受到在我國與薩國多年外交關係之下，薩國有許多非常了解、也支持台灣的友人，我方珍惜也感謝這樣的友誼。不過對於台薩會否復交等問題，外交部僅低調表示將密切關注發展。

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