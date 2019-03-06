朱會韓︰兩人絕不會是對手

2019-03-06

〔記者王榮祥／高雄報導〕爭取代表國民黨參選總統的前新北市長朱立倫昨專程拜訪高雄市長韓國瑜，兩人見面密談約一小時。朱立倫離開前說，他和韓國瑜絕對不會是「對手」，請大家放心。韓國瑜則說，對他來說「手心是肉、手背也是肉」，朱市長是他多年好友，期待他心想事成。

朱立倫昨天下午兩點半準時依約抵達高雄市政府，高雄市長韓國瑜與副市長李四川在大門前迎接，兩人進入市長室密談近一小時，期間朱立倫還在李四川辦公室停留一段時間。

閉門密談近一小時

韓國瑜表示，他和朱立倫是幾十年好友，昨天主要是交換一些施政經驗。朱立倫也呼應說，自己擔任十六年地方首長，來探望好友之餘，也關切一下高雄地方發展，相信韓國瑜是翻轉高雄最好的市長。

媒體好奇王金平、朱立倫陸續拜訪，感覺像「搶親」，韓國瑜趕緊澄清自己一心一意衝刺高雄經濟，對他來說「手心是肉、手背也是肉」，朱市長是他多年好友，期待他心想事成，未來有機會為中華民國投入更大心力與貢獻。

媒體追問手心是指「王院長」嗎？韓國瑜頓了幾秒，笑著請大家別想太多，再補充說有好幾位，對於朱立倫的選擇，他都支持。

朱立倫強調，他和韓國瑜過去、現在、未來都是好友，不管在任何工作崗位、任何角色，都會相互支持，他做什麼，韓國瑜會支持，韓國瑜做什麼，他一樣會支持。

朱立倫說，現在民眾都擔憂台灣面臨的困境，包括經濟與兩岸關係緊張，大家都希望能走出困境，有機會全力拚經濟、兩岸能和平，這是國民黨為何要贏的原因，贏是國民黨最重要目標，為此就要推出最強候選人，他會全力以赴，相信韓國瑜也有一樣心情，韓國瑜現在正全力衝市政，他有共同心情，希望讓大家看到國民黨市長衝市政，希望將來獲得市民與全民支持。

朱立倫昨還拜會高雄市議長許崑源，許為朱加油。

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