「燈流」發威 潘孟安人氣陡升

2019-03-05

〔記者蔡宗憲、邱芷柔／屏東報導〕史上最美的台灣燈會前晚閉幕，創下逾一千三百萬人次參觀，屏東縣長潘孟安的人氣一路攀升，在「臉書專頁儀表板」統計中，潘的討論數狂升至政治人物類第二名，僅次於台北市長柯文哲，連號稱掀起「韓流」的高雄市長韓國瑜都遠遠不如。

潘孟安昨天低調表示，榮耀屬於屏東、屬於台灣，他只是眾多燈會工作人員中的一份子；燈會是一時的，他不會利用台灣燈會與誰、或是與其他縣市比較，對於網路的呼聲他完全尊重，也淡然處之，還是「惦惦的做、憨憨的做、實在的做」，回歸日常生活。

根據「臉書專頁儀表板」分析數據顯示，在政治人物排行榜上，臉書粉絲團談論人數「人氣王」，近期都是一日雙城的柯文哲，但驚人的是，潘孟安雖然沒有特別行程，卻因為台灣燈會的好評，人氣從二月十九日燈會開幕起一路攀升，陡升幅度超過四十五％，居所有政治人物之冠。

根據這份大數據統計，潘孟安在燈會前二月十八日的臉書談論數僅五．六萬人次，前天燈會閉幕已經高達二十五．八萬人次，遠高於第三名的蔡英文總統及韓國瑜等人，可見「燈流」的強大魅力。

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